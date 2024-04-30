Хоменко Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова (Хоменко) Зоя Александровна
Отец ребёнка: Хоменко Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хоменко Александр Александрович
Отец ребёнка: Хоменко Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хоменко Павел Александрович
Отец ребёнка: Хоменко Александр Андреевич
Рождение ребёнка
13.12.1928
Дочь: Саблина (Хоменко) Нина Александровна
Отец ребёнка: Хоменко Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно