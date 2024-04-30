Хоменко Наталья Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хоменко Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова (Хоменко) Зоя Александровна

Отец ребёнка: Хоменко Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоменко Александр Александрович

Отец ребёнка: Хоменко Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоменко Павел Александрович

Отец ребёнка: Хоменко Александр Андреевич

Рождение ребёнка
13.12.1928

Дочь: Саблина (Хоменко) Нина Александровна

Отец ребёнка: Хоменко Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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