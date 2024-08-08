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Климовских Николай Ильич

Место рождения

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Климовских Илья Сергеевич

Мать: не указана

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
02.02.1854 ст.

Жена: Дитятева Елена Алексеевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Петропавловский собор ГААК ф.26 оп1 д.562
Рождение ребёнка
19.07.1855 ст.

Сын: Климовских Никонор Николаевич

Мать ребёнка: Дитятева Елена Алексеевна

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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