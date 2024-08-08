Климовских Николай Ильич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Климовских Илья Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1854 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Петропавловский собор ГААК ф.26 оп1 д.562
Рождение ребёнка
19.07.1855 ст.
Сын: Климовских Никонор Николаевич
Мать ребёнка: Дитятева Елена Алексеевна
Смерть
Неизвестно