Климовских Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Степанида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

16.02.1877

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Климовских Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Климовских Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Климовских Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Климовских Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Климовских Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Климовских Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Климовских Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Климовских Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Климовских Григорий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Григорий Козмич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
16.02.1877
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
18.02.1877
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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