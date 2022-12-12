Климовских Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти16.02.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Климовских Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Климовских Григорий Козмич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Климовских Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Климовских Григорий Козмич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Климовских Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Климовских Григорий Козмич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Климовских Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Климовских Григорий Козмич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Климовских Григорий Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1877
Причина смерти: От горячки
Похороны
18.02.1877
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя