Шалева Пелагея Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалева Пелагея Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Шалевъ Иванъ

Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1761

Сын: Шалевъ Афонасий

Отец ребёнка: Шалевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Шалевъ Игнатий

Отец ребёнка: Шалевъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалевъ Иванъ

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