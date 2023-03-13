Шалева Пелагея Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Шалевъ Иванъ
Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Шалевъ Афонасий
Отец ребёнка: Шалевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Шалевъ Игнатий
Отец ребёнка: Шалевъ Иванъ
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шалевъ Иванъ