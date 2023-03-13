Шалевъ Иванъ
Место рожденияСурковъ, Арзамасский уездъ
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Шалевъ Григорий
Мать: не указана
Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Шалева Пелагея Тимофеева
Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Шалевъ Афонасий
Мать ребёнка: Шалева Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Шалевъ Игнатий
Мать ребёнка: Шалева Пелагея Тимофеева
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалева Пелагея Тимофеева