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Шалевъ Иванъ

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Место рождения

Сурковъ, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Шалевъ Григорий

Мать: не указана

Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Шалева Пелагея Тимофеева

Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1761

Сын: Шалевъ Афонасий

Мать ребёнка: Шалева Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Шалевъ Игнатий

Мать ребёнка: Шалева Пелагея Тимофеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалева Пелагея Тимофеева

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