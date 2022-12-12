Переведенцева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереведенцева Екатерина Васильевна

Переведенцева Екатерина Васильевна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.06.1833 ст.

Сын: Переведенцев Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Переведенцев Матвей Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Васильевич Никешин и Красноярской команды служащего казака Павла Дмитриевича Аристова жена Аграфена Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Бракосочетание
Около 1932

Муж: Переведенцев Матвей Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close