Переведенцева Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1833 ст.
Сын: Переведенцев Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Переведенцев Матвей Еремеевич
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Васильевич Никешин и Красноярской команды служащего казака Павла Дмитриевича Аристова жена Аграфена Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Бракосочетание
Около 1932
Смерть
Неизвестно