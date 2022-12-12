Петряшева Татьяна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшева Татьяна Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Петряшев Мирон Савин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1800

Сын: Петряшев Андрей Савин

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
1816
Погудино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшев Савва

Смерть
Неизвестно
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