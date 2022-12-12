Петряшева Татьяна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Петряшев Мирон Савин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1816
Погудино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петряшев Савва
Смерть
Неизвестно