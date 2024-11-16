Персунько Елизавета Ефремовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пересунько Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Пересунько Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1911 ст.
Сын: Прокопенко Карп Кондратьевич
Отец ребёнка: Пересунько Кондратий Иванович
Смерть
Неизвестно