Персунько Елизавета Ефремовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Персунько Елизавета Ефремовна

Место рождения

Беседка, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пересунько Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Пересунько Кондратий Иванович

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
28.05.1911 ст.

Сын: Прокопенко Карп Кондратьевич

Отец ребёнка: Пересунько Кондратий Иванович

Беседка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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