Осетинская Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетинская Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Сергей

Мать: Тимофеева (Дмитриева) Виктория Владленовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буньков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетинский Константин

Рождение ребёнка
2005

Сын: Буньков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Буньков Алексей

Рождение ребёнка
16.11.2013

Дочь: Осетинская Виктория Константиновна

Отец ребёнка: Осетинский Константин

Рождение ребёнка
15.02.2015

Сын: Осетинский Матвей Константинович

Отец ребёнка: Осетинский Константин

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