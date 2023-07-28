Осетинская Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буньков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2005
Сын: Буньков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Буньков Алексей
Рождение ребёнка
16.11.2013
Дочь: Осетинская Виктория Константиновна
Отец ребёнка: Осетинский Константин
Рождение ребёнка
15.02.2015
Сын: Осетинский Матвей Константинович
Отец ребёнка: Осетинский Константин