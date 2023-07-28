Осетинский Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетинский Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетинская Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
16.11.2013

Дочь: Осетинская Виктория Константиновна

Мать ребёнка: Осетинская Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
15.02.2015

Сын: Осетинский Матвей Константинович

Мать ребёнка: Осетинская Ирина Сергеевна

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