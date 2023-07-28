Осетинский Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.2013
Дочь: Осетинская Виктория Константиновна
Мать ребёнка: Осетинская Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
15.02.2015
Сын: Осетинский Матвей Константинович
Мать ребёнка: Осетинская Ирина Сергеевна