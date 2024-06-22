Малатов Сергей Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малатов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малатова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
20.08.1990

Дочь: Малатова Пахомова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

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