Сиразова Махиря
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиразов Галлям
Рождение ребёнка
07.01.1933
Дочь: Уразова (Сиразова) Сакина Галлямовна
Отец ребёнка: Сиразов Галлям
Рождение ребёнка
?.03.1936
Сын: Сиразов Камиль Галлямович
Отец ребёнка: Сиразов Галлям
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиразов Галлям
Смерть
Неизвестно