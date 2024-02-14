Сиразова Махиря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиразова Махиря

Сиразова Махиря

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1933 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиразов Галлям

Рождение ребёнка
07.01.1933

Дочь: Уразова (Сиразова) Сакина Галлямовна

Отец ребёнка: Сиразов Галлям

Рождение ребёнка
?.03.1936

Сын: Сиразов Камиль Галлямович

Отец ребёнка: Сиразов Галлям

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Галлям

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.