Скобелева (Гагарина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 17.04.1874 по 1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1877
Сын: Скобелев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Скобелев Михаил Дмитриевич
Смерть
1906
г. Баден, Баден, Германская империя