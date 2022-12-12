Скобелева (Гагарина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелева (Гагарина) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 17.04.1874 по 1876

Муж: Скобелев Михаил Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Скобелев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Скобелев Михаил Дмитриевич

Смерть
1906
г. Баден, Баден, Германская империя
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