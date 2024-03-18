Аронова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Аронов Евстафий Константинович

Отец ребёнка: Аронов Константин Евгеньевич

Рождение ребёнка
1918 ст.

Дочь: Аронова Зиновья Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Аронов Константин Евгеньевич

Рождение ребёнка
26.08.1919 ст.

Дочь: Аронова София Константиновна

Отец ребёнка: Аронов Константин Евгеньевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Аронова (Аронова) Христина Константиновна

Отец ребёнка: Аронов Константин Евгеньевич

Сенино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.08.1928

Сын: Аронов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Аронов Константин Евгеньевич

Сенино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1979

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