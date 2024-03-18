Аронова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Аронов Евстафий Константинович
Отец ребёнка: Аронов Константин Евгеньевич
Рождение ребёнка
1918 ст.
Дочь: Аронова Зиновья Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Аронов Константин Евгеньевич
Рождение ребёнка
26.08.1919 ст.
Дочь: Аронова София Константиновна
Отец ребёнка: Аронов Константин Евгеньевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Аронова (Аронова) Христина Константиновна
Отец ребёнка: Аронов Константин Евгеньевич
Рождение ребёнка
21.08.1928
Сын: Аронов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Аронов Константин Евгеньевич
Смерть
1979