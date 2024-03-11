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Кудрявцев Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Мария Владимировна

Рождение ребёнка
30.07.1853

Сын: Кудрявцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Мария Владимировна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1855

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Мария Владимировна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1857

Сын: Кудрявцов Никита Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Мария Владимировна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1859

Сын: Кудрявцев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Мария Владимировна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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