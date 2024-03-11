Кудрявцев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1853
Мать ребёнка: Кудрявцева Мария Владимировна
Рождение ребёнка
29.10.1855
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцева Мария Владимировна
Рождение ребёнка
09.09.1857
Сын: Кудрявцов Никита Иванович
Мать ребёнка: Кудрявцева Мария Владимировна
Рождение ребёнка
24.10.1859
Сын: Кудрявцев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Кудрявцева Мария Владимировна
Смерть
Неизвестно