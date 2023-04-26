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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Киреева Феодосия Овчинникова

Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Павел Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1882

Сын: Сурков Николай Павлович

Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Павел Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Овчинникова Евдокия Овчинникова

Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Павел Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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