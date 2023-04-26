?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Киреева Феодосия Овчинникова
Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1882
Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Павел Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Овчинникова Евдокия Овчинникова
Отец ребёнка: Сурков - Овчинников Павел Иванович
Смерть
Неизвестно