Сурков - Овчинников Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурков - Овчинников Павел Иванович

Сурков - Овчинников Павел Иванович

avatar

Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сурков - Овчинников Иван

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Киреева Феодосия Овчинникова

Мать ребёнка: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1882

Сын: Сурков Николай Павлович

Мать ребёнка: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Овчинникова Евдокия Овчинникова

Мать ребёнка: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close