Сурков - Овчинников Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сурков - Овчинников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Киреева Феодосия Овчинникова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
19.12.1882
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Овчинникова Евдокия Овчинникова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно