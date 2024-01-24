Канакина Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
10.08.1857 ст.
Сын: Канакин Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Канакин Василий Иванович
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канакин Симеон Васильевич
Отец ребёнка: Канакин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно