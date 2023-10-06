Протасов Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасов Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
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Место
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Рождение
Около 1768

Отец: Протасов Семен Наумович

Мать: не указана

Смерть
1838
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