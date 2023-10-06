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Протасов Николай Семенович
Протасов Николай Семенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1768
Дата смерти
1838
Пол
Мужской
Отец
Протасов Семен Наумович
1747 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЯ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец:
Протасов Семен Наумович
Мать: не указана
Смерть
1838
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