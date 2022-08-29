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Смирнов Анатолий Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Аркадий

Мать: (Смирнова) Лариса (Раиса) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Чистякова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1967

Дочь: Огурцова (Смирнова) Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Смирнова (Чистякова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1969

Сын: Смирнов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова (Чистякова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1972

Дочь: Заботина (Смирнова) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Смирнова (Чистякова) Галина Ивановна

Смерть
29.08.2022

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