Смирнов Анатолий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1967
Дочь: Огурцова (Смирнова) Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Смирнова (Чистякова) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1969
Сын: Смирнов Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Смирнова (Чистякова) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1972
Дочь: Заботина (Смирнова) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Смирнова (Чистякова) Галина Ивановна
Смерть
29.08.2022