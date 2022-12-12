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Лоскутов Владимир Иванович
Лоскутов Владимир Иванович
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Место рождения
Казань
, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
1896
Дата смерти
1957
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
В1
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Казань
, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
По 1947
Чапаевск
, Чапаевск, Самарская область
Смерть
1957
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