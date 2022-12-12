Лоскутов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Владимир Иванович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1896

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

В1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
По 1947
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Смерть
1957
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