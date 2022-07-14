Трифонов (Николаева) Ирина Борисовна 16.12.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трифонов (Николаева) Ирина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1959

Отец: Кошкин Борис Сергеевич

Мать: Кошкина Фаина

Развод
Неизвестно

Муж: Николаев Пётр Германович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Пётр Германович

Развод
Неизвестно

Муж: Трифонов Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Вадим

Рождение ребёнка
10.11.1980

Дочь: Ермаченкова (Трифонова) Оксана Вадимовна

Отец ребёнка: Трифонов Вадим

Рождение ребёнка
27.08.1987

Сын: Николаев Герман Петрович

Отец ребёнка: Николаев Пётр Германович

Рождение ребёнка
26.08.1988

Сын: Николаев Константин Петрович

Отец ребёнка: Николаев Пётр Германович

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