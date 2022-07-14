Трифонов (Николаева) Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1959
Отец: Кошкин Борис Сергеевич
Мать: Кошкина Фаина
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Трифонов Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифонов Вадим
Рождение ребёнка
10.11.1980
Дочь: Ермаченкова (Трифонова) Оксана Вадимовна
Отец ребёнка: Трифонов Вадим
Рождение ребёнка
27.08.1987
Отец ребёнка: Николаев Пётр Германович
Рождение ребёнка
26.08.1988
Сын: Николаев Константин Петрович
Отец ребёнка: Николаев Пётр Германович