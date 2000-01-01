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Кадацкая (Смалий) Феодора Прокофьевна
Кадацкая (Смалий) Феодора Прокофьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Дата смерти
1985
Пол
Женский
Отец
Смалий Прокофий
Мать
Смалий Ульяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Смалий Прокофий
Мать:
Смалий Ульяна
Смерть
1985
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