Тараканова (Егорченкова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Егорченкова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1923

Дата смерти

15.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1923

Отец: не указан

Мать: Егорченкова Прасковья

Рождение ребёнка
18.02.1948

Дочь: Игнашенкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потёмкина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Александр Иванович

Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович

Смерть
15.02.2015
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