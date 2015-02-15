Тараканова (Егорченкова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1923
Дата смерти15.02.2015
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1923
Мать: Егорченкова Прасковья
Рождение ребёнка
18.02.1948
Дочь: Игнашенкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потёмкина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Александр Иванович
Отец ребёнка: Тараканов Иван Демьянович
Смерть
15.02.2015