Юркова Ирина Владимировна 17.01.1977 — найти родственников по фамилии на Familio

Юркова Ирина Владимировна

Автор
АЮ
Юркова А.

женский, родилась 17.01.1977, Липецк, город Липецк, Липецкая область

Отец
Юрков Владимир Николаевич26.06.1954 г.р.
Мать
Юркова Лаптева Нина Владимировна07.06.1956 г.р.
Супруги
Юрков Сергей Александрович12.08.1977 г.р.
Дети
Юркова Мария Сергеевна05.09.2002 г.р.
Юркова Анастасия Сергеевна08.02.2005 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1977

Отец: Юрков Владимир Николаевич

Мать: Юркова Лаптева Нина Владимировна

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
?.05.2002

Муж: Юрков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
05.09.2002

Дочь: Юркова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Юрков Сергей Александрович

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Рождение ребёнка
08.02.2005

Дочь: Юркова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Юрков Сергей Александрович

Липецк, город Липецк, Липецкая область

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