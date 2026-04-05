Юркова Ирина Владимировна
женский, родилась 17.01.1977, Липецк, город Липецк, Липецкая область
ОтецЮрков Владимир Николаевич26.06.1954 г.р.
МатьЮркова Лаптева Нина Владимировна07.06.1956 г.р.
Супруги
Юрков Сергей Александрович12.08.1977 г.р.
Дети
Юркова Мария Сергеевна05.09.2002 г.р.
Юркова Анастасия Сергеевна08.02.2005 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
?.05.2002
Рождение ребёнка
05.09.2002
Дочь: Юркова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Юрков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
08.02.2005
Дочь: Юркова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Юрков Сергей Александрович