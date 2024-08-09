Хмельнова (Фирсова) Прасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельнова (Фирсова) Прасковья Степанова

Место рождения

Табаровка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1897 ст.

Дата смерти

После 1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Табаровка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 01.07.1915

Муж: Хмельнов Кузьма Иосифов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.12.1916

Сын: Хмельнов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Хмельнов Кузьма Иосифов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
После 1941

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