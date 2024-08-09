Хмельнова (Фирсова) Прасковья Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897 ст.
Дата смертиПосле 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 01.07.1915
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.12.1916
Отец ребёнка: Хмельнов Кузьма Иосифов
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
После 1941