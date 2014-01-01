(Богдан) Ульяна
Место рождениясело Лесогорка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Лесогорка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Около ?.10.1930
Дочь: Подуфалова Ольга Саввовна
Отец ребёнка: Савва
село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Смерть
Неизвестно
село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина