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(Богдан) Ульяна

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Место рождения

село Лесогорка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Лесогорка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Около ?.10.1930

Дочь: Подуфалова Ольга Саввовна

Отец ребёнка: Савва

село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Смерть
Неизвестно
село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
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