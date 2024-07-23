Фокин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.06.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.2010

Сын: Фокин Данил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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