Фокин Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.06.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.2010
Сын: Фокин Данил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности