Шамрицкая (Шалудько) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1875 ст.
Дочь: Шамрицкая Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Шамрицкий Яков Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1878 ст.
Отец ребёнка: Шамрицкий Яков Александрович
Рождение ребёнка
01.10.1879 ст.
Сын: Шамрицкий Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Шамрицкий Яков Александрович
Смерть
Неизвестно