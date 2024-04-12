Шамрицкая (Шалудько) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамрицкая (Шалудько) Мария Васильевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалудько Василий Иванович

Мать: Шалудько Варвара Артёмовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1875 ст.

Дочь: Шамрицкая Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Шамрицкий Яков Александрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1878 ст.

Сын: Шамрицкий Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Шамрицкий Яков Александрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1879 ст.

Сын: Шамрицкий Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Шамрицкий Яков Александрович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область

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