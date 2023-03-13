Красильниковъ Филиппъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Красильниковъ Михаилъ
Бракосочетание
29.09.1902
Жена: Красильникова Ольга
Рождение ребёнка
30.01.1903
Мать ребёнка: Красильникова Ольга
1-я Бурзянская
Рождение ребёнка
02.05.1905
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Красильникова Ольга
1-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
23.04.1907
Мать ребёнка: Красильникова Ольга
1-й Бурзянской волости
Рождение ребёнка
17.01.1918
Дочь: Красильникова Ольга
Мать ребёнка: Красильникова Ольга
Рождение ребёнка
17.01.1918
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Красильникова Ольга