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Красильниковъ Филиппъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Красильниковъ Михаилъ

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1902

Жена: Красильникова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1903

Сын: Красильниковъ Василий

Мать ребёнка: Красильникова Ольга

1-я Бурзянская
Рождение ребёнка
02.05.1905

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Красильникова Ольга

1-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
23.04.1907

Сын: Красильниковъ Степанъ

Мать ребёнка: Красильникова Ольга

1-й Бурзянской волости
Рождение ребёнка
17.01.1918

Дочь: Красильникова Ольга

Мать ребёнка: Красильникова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1918

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Красильникова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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