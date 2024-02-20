Удод Филипп Игнатьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка
Дата рождения09.10.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1863
Отец: Удод Игнатий Евсеевич
Мать: Удод Параскева Павловна
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка
ГАЗО,Ф-5593-2-1084,м/к-1863г.лист № 155,зап.№ 99
Крещение
10.10.1863
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Покровская церковь,м/к-1863г.лист № 155,зап.№ 99,ГАЗО,Ф-5593-2-1084 | Восприемники: Крестьяне-собственники: Куприян Косьмин Гринь и Александра Леонтьева -дочь Кристина
Смерть
Неизвестно