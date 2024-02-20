Удод (Шевцова) Параскева Павловна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1842
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ксения Игнатиевна
Отец ребёнка: Удод Игнатий Евсеевич
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Бракосочетание
До 1860
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
09.10.1863
Отец ребёнка: Удод Игнатий Евсеевич
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка
ГАЗО,Ф-5593-2-1084,м/к-1863г.лист № 155,зап.№ 99
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Удод Игнатий Евсеевич
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно