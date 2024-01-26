Головач (Шебаршова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1974 по 1984
с.Бурлук, Котовский р-н, Волгоградская обл, Россия
Образование
С 1984 по 1988
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1989
Дочь: Киквадзе (Головач) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Головач Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
27.07.1993
Отец ребёнка: Головач Сергей Николаевич
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область