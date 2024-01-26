Головач (Шебаршова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головач (Шебаршова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головач Сергей Николаевич

Образование
С 1974 по 1984
с.Бурлук, Котовский р-н, Волгоградская обл, Россия
Образование
С 1984 по 1988
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1989

Дочь: Киквадзе (Головач) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Головач Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
27.07.1993

Сын: Головач Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Головач Сергей Николаевич

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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