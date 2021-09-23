Селиванов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1947

Дата смерти

23.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1975

Сын: Селиванов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Селиванова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
31.05.1977

Дочь: Селиванова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Селиванова Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Антонина Петровна

Смерть
23.09.2021
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