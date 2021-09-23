Селиванов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1947
Дата смерти23.09.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.01.1975
Сын: Селиванов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Селиванова Антонина Петровна
Рождение ребёнка
31.05.1977
Дочь: Селиванова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Селиванова Антонина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.2021