Селиванова (Белянина) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946
Отец: Белянин Петр Иванович
Мать: Белянина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1975
Сын: Селиванов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Селиванов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1977
Дочь: Селиванова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Селиванов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно