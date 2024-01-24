Селиванова (Белянина) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Белянина) Антонина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946

Отец: Белянин Петр Иванович

Мать: Белянина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1975

Сын: Селиванов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Селиванов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
31.05.1977

Дочь: Селиванова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Селиванов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Михаил Иванович

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