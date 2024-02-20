Фурсов Алексей Леонович
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1740
Отец: Фурсов Леон Матвеевич
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
ГАОО.Ф-760-1-1066 , рев.ск. 1795г д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Фурсов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Фурсова Авдотья Парфеновна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
До 1762
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Место жительства
Неизвестно
Орловская губ
Похороны
После 1795
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Беречка
Смерть
После 1795
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д.Беречка
Причина смерти: Болезнь