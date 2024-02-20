Фурсова Феодосия Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Феодосия Ануфриевна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Около 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Фурсов Алексей Леонович

Отец ребёнка: Фурсов Леон Матвеевич

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
ГАОО.Ф-760-1-1066 , рев.ск. 1795г д.Новосильская
Бракосочетание
До 1740

Муж: Фурсов Леон Матвеевич

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Фурсов Семен Леонович

Отец ребёнка: Фурсов Леон Матвеевич

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.д.Новосильская
Смерть
Около 1790
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
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