Фурсова Феодосия Ануфриевна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиОколо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1714
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Фурсов Леон Матвеевич
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
ГАОО.Ф-760-1-1066 , рев.ск. 1795г д.Новосильская
Бракосочетание
До 1740
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Фурсов Леон Матвеевич
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.д.Новосильская
Смерть
Около 1790
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская