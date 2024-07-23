Колосова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Ксения Ивановна

Колосова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Емельян Дмитриевич

Надеевщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Колосов Макар Емельянович

Отец ребёнка: Колосов Емельян Дмитриевич

Надеевщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Голыгина Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Колосов Емельян Дмитриевич

д. Чернядина, Надеевщина тож

Мы используем куки для улучшения работы сайта.