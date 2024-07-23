Колосова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Колосов Макар Емельянович
Отец ребёнка: Колосов Емельян Дмитриевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Голыгина Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Колосов Емельян Дмитриевич
д. Чернядина, Надеевщина тож