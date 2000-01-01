Назаретская (Пермезская) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаретская (Пермезская) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Назаретский Валентин Александрович

Отец ребёнка: Назаретский Александр Павлович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Назаретский Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаретский Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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