Назаретская (Пермезская) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Назаретский Валентин Александрович
Отец ребёнка: Назаретский Александр Павлович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Назаретский Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно