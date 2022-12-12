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Горбунов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Горбунов Алексей Лаврентьевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Горбунов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Киприановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1816

Жена: Горбунова Дарья Киприановна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Киприановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Горбунов Афиноген Михайлович

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Киприановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Горбунов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Киприановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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