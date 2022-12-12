Горбунов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Горбунов Алексей Лаврентьевич
Мать: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Киприановна
Бракосочетание
До 1816
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Киприановна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Горбунов Афиноген Михайлович
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Киприановна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Горбунов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Киприановна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно