Михайлова Галина (Кораблева) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Галина (Кораблева) Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1959

Отец: Кораблев Иван Александрович

Мать: Кораблева Валентина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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