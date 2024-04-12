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Михайлова Галина (Кораблева) Ивановна
Михайлова Галина (Кораблева) Ивановна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
14.08.1959
Пол
Женский
Отец
Кораблев Иван Александрович
Мать
Кораблева (Цветкова) Валентина Павловна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1959
Отец:
Кораблев Иван Александрович
Мать:
Кораблева Валентина Павловна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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