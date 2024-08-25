Антон Аникин
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Аника Исааков
Мать: Агрипина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталья Антонова
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ефим Антонов
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Васса Антонова
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
20.03.1861
Дочь: Матрона Антонова
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Смерть
Неизвестно