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Антон Аникин

Место рождения

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Аника Исааков

Мать: Агрипина Тимофеева

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Федорова

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталья Антонова

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ефим Антонов

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Васса Антонова

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.03.1861

Дочь: Матрона Антонова

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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