Гончаренко Дарья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Гончаренко) Агафия Романовна
Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Гончаренко Фёдор Романович
Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Гончаренко) Марфа Романовна
Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Гончаренко) Софья Романовна
Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Гончаренко Василий Романович
Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Гончаренко) Фёкла Романовна
Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Гончаренко Герасим Романович
Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович
Смерть
Неизвестно