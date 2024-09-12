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Гончаренко Дарья

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Роман Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Гончаренко) Агафия Романовна

Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Гончаренко Фёдор Романович

Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Гончаренко) Марфа Романовна

Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Гончаренко) Софья Романовна

Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Гончаренко Василий Романович

Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Гончаренко) Фёкла Романовна

Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Гончаренко Герасим Романович

Отец ребёнка: Гончаренко Роман Семёнович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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