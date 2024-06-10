Молчанов Митрофан Борисович 14.07.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молчанов Митрофан Борисович

Место рождения

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.07.1880

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1880

Отец: Молчанов Борис Михайлович

Мать: Молчанова Наталья Митрофановна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова (Стрельцова) Акилина Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путилова (Молчанова) Елена Митрофановна

Мать ребёнка: Молчанова (Стрельцова) Акилина Порфирьевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Молчанов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Молчанов Борис Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1964
Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

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