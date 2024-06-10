Молчанов Митрофан Борисович
Место рождения
Дата рождения14.07.1880
Дата смерти1964
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Молчанов Иван Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Молчанов Борис Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1964
Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область