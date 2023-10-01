Тришкина Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1911 ст.
Дочь: Тришкина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Тришкин Петр Емельянович
Место жительства
1912 ст.
Волобуево, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно