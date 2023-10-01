Тришкина Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тришкина Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тришкин Петр Емельянович

Рождение ребёнка
23.12.1911 ст.

Дочь: Тришкина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Тришкин Петр Емельянович

Место жительства
1912 ст.
Волобуево, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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