Полякова (Ильина) Екатерина Михайловна
Место рожденияРодино
Дата рождения06.06.1924
Дата смерти07.07.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Степан Егорович
Рождение ребёнка
24.08.1950
Сын: Поляков Николай Степанович
Отец ребёнка: Поляков Степан Егорович
Рождение ребёнка
01.03.1960
Сын: Поляков Владимир Степанович
Отец ребёнка: Поляков Степан Егорович
Смерть
07.07.1978