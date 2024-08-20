Полякова (Ильина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Ильина) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Родино

Дата рождения

06.06.1924

Дата смерти

07.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1924

Отец: Ильин Михаил Григорьевич

Мать: Ильина Александра Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Степан Егорович

Рождение ребёнка
28.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Степан Егорович

Рождение ребёнка
24.08.1950

Сын: Поляков Николай Степанович

Отец ребёнка: Поляков Степан Егорович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1960

Сын: Поляков Владимир Степанович

Отец ребёнка: Поляков Степан Егорович

Смерть
07.07.1978
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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