Гуськова (Сафронова) Ольга Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Сафронов Артемий
Бракосочетание
08.11.1895 ст.
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: Гуськова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
21.04.1899
Сын: Гуськов Георгий Матвеевич
Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
03.07.1901
Дочь: Гуськова Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.02.1903
Дочь: Гуськова Феодора Матвеевна
Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
22.05.1904
Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
14.03.1909
Дочь: Гуськова Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич
Смерть
Неизвестно