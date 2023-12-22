Гуськова (Сафронова) Ольга Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова (Сафронова) Ольга Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Сафронов Артемий

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1895 ст.

Муж: Гуськов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
11.02.1898

Дочь: Гуськова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
21.04.1899

Сын: Гуськов Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
03.07.1901

Дочь: Гуськова Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
10.02.1903

Дочь: Гуськова Феодора Матвеевна

Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
22.05.1904

Сын: Гуськов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.

Сын: Гуськов Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
14.03.1909

Дочь: Гуськова Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Гуськов Матвей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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