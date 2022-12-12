Римская-Корсакова (Бартмер) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Бартмер) Евгения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1884

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1911

Муж: Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Римский-Корсаков Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
19.04.1914

Дочь: Римская-Корсакова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1929
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