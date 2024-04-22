Ольга Фомина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Ильинское, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1901 ст.
Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.11.1903
Дочь: Федорова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.05.1906
Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.05.1906 ст.
Сын: Федоров Алексей Федорович
Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.11.1908
Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.11.1909
Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич