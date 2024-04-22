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Ольга Фомина

Место рождения

Рыбаки, Красногородский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбаки, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Тимофеев Федор Тимофеевич

Ильинское, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1901 ст.

Сын: Федоров Павел Федорович

Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич

Боровые, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1903

Дочь: Федорова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич

Боровые, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1906

Сын: Федоров Михаил Федорович

Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич

Боровые, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1906 ст.

Сын: Федоров Алексей Федорович

Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич

Боровые, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Федоров Иван Федорович

Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич

Боровые, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1909

Сын: Федоров Егор Федорович

Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич

Боровые, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич

Боровые, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Тимофеев Федор Тимофеевич

Боровые, Опочецкий уезд, Псковская губерния
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