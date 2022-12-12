Мария Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Антропович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Антропович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Антропович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Антропович

Смерть
Неизвестно
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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