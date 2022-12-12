Мария Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Антропович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Антропович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Антропович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Антропович
Смерть
Неизвестно